Дизайнер рассказала, какие кухни никогда не выйдут из моды

Хотя мода на дизайн интерьера меняется, есть тенденции, которые актуальны десятилетиями. Тем, кто планирует поменять обстановку на кухне и хочет, чтобы интерьер долго не устаревал, дизайнеры советуют обратить внимание на такие вечные тренды.
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