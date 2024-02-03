Дизайнер рассказала, какие кухни никогда не выйдут из моды

Хотя мода на дизайн интерьера меняется, есть тенденции, которые актуальны десятилетиями. Тем, кто планирует поменять обстановку на кухне и хочет, чтобы интерьер долго не устаревал, дизайнеры советуют обратить внимание на такие вечные тренды.