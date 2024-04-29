Сколько стоит проезд по платным трассам и как можно сэкономить

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ПЛАТНЫХ ДОРОГ? Экономия времени. На платных трассах, как правило, нет населенных пунктов, объездных дорог, пешеходных переходов, светофоров и шлагбаумов, поэтому на протяжении всего пути можно ехать в повышенном скоростном режиме до 130 км/час.