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Сколько стоит проезд по платным трассам и как можно сэкономить

Сколько стоит проезд по платным трассам и как можно сэкономить

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ПЛАТНЫХ ДОРОГ? Экономия времени. На платных трассах, как правило, нет населенных пунктов, объездных дорог, пешеходных переходов, светофоров и шлагбаумов, поэтому на протяжении всего пути можно ехать в повышенном скоростном режиме до 130 км/час.

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