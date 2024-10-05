"Просто выгоните всех": Госдума взялась за предателей и незаконную миграцию. Поблажек не будет?

(похоже что кое кому из "контовчан" пора начинать сушить сухари) =============================================== В Госдуме сегодня в первом чтении приняли законопроект о конфискации имущества, денег и других ценностей за организацию незаконной миграции.
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