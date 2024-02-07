«Очень на отца похож — такой же смелый и веселый…»: Каким вырос единственный сын Михаила Евдокимова?

Единственный сын Михаила Евдокимова с раннего детства очень сильно похож на своего звездного отца, поэтому вокруг мальчика всегда много журналистов, которые старались запечатлеть, как рос и изменялся наследник Евдокимова.
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