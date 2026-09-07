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Царьград

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Milana Star переедет в новую квартиру в центре Москвы через год

Milana Star переедет в новую квартиру в центре Москвы через год

Дочь русского актера Виталия Гогунского, Милана, известная как Milana Star, получила в подарок от матери Ирины Маирко квартиру в центре Москвы и планирует переехать через год.

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