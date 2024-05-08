ФАС рекомендовала производителям не повышать цену стройматериалов без оснований

Ведомство особенно тщательно следит за ситуацией из-за паводковой обстановки в Алтайском крае и других регионах Федеральная антимонопольная служба рекомендовала производителям стройматериалов не повышать цену на товары без основания.
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