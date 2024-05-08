Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    ПО КРАВЦОВУ, МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ. ГДЕ ВВП ПОСТАВИТ ЗАПЯТУЮ ??Что изменится в с...
  • Наталия Сорокина
    МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ МИШУСТИН ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ В СВОЕЙ ДОЛЖНОСТИ ПРЕМЬЕР МИНИСТРА!... МИШУСТИНУ ПОКА НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ!....Что изменится в с...
  • Наталия Сорокина
    Надо бы разрешить пользователям телефонов в "телефонной конторе" оставлять заявку на отказ приёма чужих номеров, кром...Девять из десяти ...

ФАС рекомендовала производителям не повышать цену стройматериалов без оснований

ФАС рекомендовала производителям не повышать цену стройматериалов без оснований

Ведомство особенно тщательно следит за ситуацией из-за паводковой обстановки в Алтайском крае и других регионах Федеральная антимонопольная служба рекомендовала производителям стройматериалов не повышать цену на товары без основания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх