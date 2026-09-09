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За рулем

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Как кризис немецкого автопрома отразится на россиянах? Прогноз эксперта

Как кризис немецкого автопрома отразится на россиянах? Прогноз эксперта

Немецкий автопром штормит, а вот российский рынок словно в стороне. Такую точку зрения озвучил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

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