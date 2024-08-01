В кабмине заявили о развитии российской авиации, несмотря на санкции

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Российская гражданская авиация продолжает развиваться, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым, стенограмма которого была опубликована на сайте правительства 1 августа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии