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В кабмине заявили о развитии российской авиации, несмотря на санкции

В кабмине заявили о развитии российской авиации, несмотря на санкции

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Российская гражданская авиация продолжает развиваться, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрием Ядровым, стенограмма которого была опубликована на сайте правительства 1 августа.

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Комментарии
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Eduard
Россия самодостаточная страна,сами всё делать можем и нужно!
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21 час.
Eduard
Вот вамзависимость от Западного дерьма!
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21 час.

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