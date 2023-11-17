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  • Tyman Ros
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Черти осёдлости подорвались на крестах...

   Знаете,    граждане,     мне     всё  чаще кажется,     что   среди    приехавших     с  Украины     в  Россию     якобы  наших    на  самом  деле   наших    вообще   нет.

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Комментарии
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александр муравьев
Какая-то ересь без конкретики. Кто, что?
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