Второе предупреждение на Балтике или "Небываемое бывает"

Владимир Морж

Бедная Эстония! Теперь надо просить деньги не на танки, а на земснаряд, чтоб углублять дно. А если не дадут? Там ведь еле-еле на вакцину хватило, да и на Зеленского потратились... Дорого жить в Евросоюзе!