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Второе предупреждение на Балтике или "Небываемое бывает"

Второе предупреждение на Балтике или "Небываемое бывает"

Я с осторожностью отнеслась к первым сообщениям о том, что наши задержали по сути эстонское судно, хоть и под чужим флагом - в наших, подчеркиваю, территориальных, а не международных водах.

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Комментарии
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Владимир Морж
Бедная Эстония! Теперь надо просить деньги не на танки, а на земснаряд, чтоб углублять дно. А если не дадут? Там ведь еле-еле на вакцину хватило, да и на Зеленского потратились... Дорого жить в Евросоюзе!
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5 час.
АБ
Александр Б
Вова, а тебя что смущает? Стилистика, смысл или ты как Баба Яга - всегда против?
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5 час.
Александр Т
Мелочь а как приятно. Неужели начали отвечать адекватно?
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