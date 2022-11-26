Зеленский показал ракетные удары по критическим объектам инфраструктуры киевского режима

Начиная с 10 октября ВС РФ, в процессе длящейся с 24 февраля СВО, начали осуществлять массированное огневое воздействие на критически важные объекты инфраструктуры киевского режима.
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