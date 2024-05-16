Россия создает большой котел в Харьковской области для обмена территорией – Бондаренко

В результате наступления ВС РФ в Харьковской области может быть создан большой котел для ВСУ. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Кость Бондаренко, эмигрировавший в Австрию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».