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Царьград

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Пьяный челябинец погубил мать троих детей в ДТП с автобусом

Пьяный челябинец погубил мать троих детей в ДТП с автобусом

В Челябинске 28-летнего водителя «Тойоты Краун», устроившего пьяное ДТП с гибелью 31-летней пассажирки, заключили под стражу на два месяца.

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