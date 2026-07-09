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Газета.ру

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В ВФЛА намерены оспорить решение World Athletics о продлении отстранения россиян

В ВФЛА намерены оспорить решение World Athletics о продлении отстранения россиян

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) о продлении отстранения российских спортсменов от международных стартов, сообщает РИА Новости.

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