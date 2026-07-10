Ресторан «Золотой колос» на ВДНХ может открыться следующим летом

Фото: vdnh.ru Реставрация легендарного ресторана «Золотой колос» может быть закончена уже в начале следующего года, чтобы летом он мог принять первых посетителей, об этом в ходе пресс-подхода, организованного при поддержке «Мосинформ» сообщил заместитель генерального директора ВДНХ Александр Тарасов.