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МОСИНФОРМ

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Ресторан «Золотой колос» на ВДНХ может открыться следующим летом

Ресторан «Золотой колос» на ВДНХ может открыться следующим летом

Фото: vdnh.ru Реставрация легендарного ресторана «Золотой колос» может быть закончена уже в начале следующего года, чтобы летом он мог принять первых посетителей, об этом в ходе пресс-подхода, организованного при поддержке «Мосинформ» сообщил заместитель генерального директора ВДНХ Александр Тарасов.

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