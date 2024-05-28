Дефицит взрывчатых веществ в Европе может привести к проблемам в Украине Юлия ЧелкановаЕвропа столкнулась с серьезным дефицитом взрывчатых веществ, что затрудняет увеличение производства артиллерийских снарядов и ракет, необходимых для помощи Украине.
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