Якушев выступил против переговоров с Киевом без достижения целей СВО

Секретарь генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев заявил, что некоторые политики в своих интересах призывают к переговорам с Киевом без выполнения целей специальной военной операции.
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