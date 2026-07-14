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Газета.ру

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Якушев выступил против переговоров с Киевом без достижения целей СВО

Якушев выступил против переговоров с Киевом без достижения целей СВО

Секретарь генсовета "Единой России", первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев заявил, что некоторые политики в своих интересах призывают к переговорам с Киевом без выполнения целей специальной военной операции.

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