Кургинян: мир стоит на пороге технократической беспощадности

Человечество стоит на пороге радикального изменения войн, радикальной технократической трансформации, технократической беспощадности, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью донецкому каналу «Первый Республиканский канал», опубликованном 9 января.
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