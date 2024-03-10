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Максим Гуринович: мотивация к развитию.

Максим Гуринович: мотивация к развитию.

Еще недавно молодые специалисты внимательно слушали лекции, тянули экзаменационные билеты, защищали курсовые работы, а сегодня закрепляют полученные знания на практике, совершенствуются, развиваются, делятся свежими идеями со старшими коллегами, а взамен получают ценные советы, основанные на многолетней практике.

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