Максим Гуринович: мотивация к развитию.

Еще недавно молодые специалисты внимательно слушали лекции, тянули экзаменационные билеты, защищали курсовые работы, а сегодня закрепляют полученные знания на практике, совершенствуются, развиваются, делятся свежими идеями со старшими коллегами, а взамен получают ценные советы, основанные на многолетней практике.