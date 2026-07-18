Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

120 подписчиков

Крым в жизни и творчестве Владимира Маяковского

Крым в жизни и творчестве Владимира Маяковского

Поздним вечером 31 декабря 1913 года на трибуну в банкетном зале симферопольского Дворянского театра поднялся рослый человек в чёрно-жёлтой полосатой блузе и басом прогрохотал почтенной публике в лицо: «Милостивые государыни и милостивые государи! У вас сегодня два события: Новый год и футуристы…» Этим человеком был Владимир Маяковский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии