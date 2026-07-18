Крым в жизни и творчестве Владимира Маяковского

Поздним вечером 31 декабря 1913 года на трибуну в банкетном зале симферопольского Дворянского театра поднялся рослый человек в чёрно-жёлтой полосатой блузе и басом прогрохотал почтенной публике в лицо: «Милостивые государыни и милостивые государи! У вас сегодня два события: Новый год и футуристы…» Этим человеком был Владимир Маяковский.
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