После двух лет подготовки и четырех отсрочек индийская космическая компания Agnikul Cosmos 30 мая наконец-то запустила первую в стране ракету с двигателем, полностью изготовленным методом 3D-печати

После двух лет подготовки и четырех отсрочек 30 мая индийская аэрокосмическая компания Agnikul Cosmos наконец запустила первую в стране ракету, полностью оснащенную двигателями, напечатанными на 3D-принтере.
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