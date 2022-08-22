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Автор книги-сенсации "100 причин, почему плачет Лев Толстой" представит ее на ЛиТРе-2022

Автор книги-сенсации "100 причин, почему плачет Лев Толстой" представит ее на ЛиТРе-2022

Дизайнер, иллюстратор, автор книги "Сумасшедший год", а также проектов "Москва-Владивосток" и "Синяя карта Китай-Города" Екатерина Гущина (Москва) станет участницей юбилейного фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР, 6+), который пройдет во Владивостоке 7-9 октября этого года, сообщили ИА PrimaMedia организаторы фестиваля.

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