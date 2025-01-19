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Царьград

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Русский генерал с литовской фамилией перестал быть тайной: Его заслуги оценили лично Путин и "Вагнер"

Русский генерал с литовской фамилией перестал быть тайной: Его заслуги оценили лично Путин и "Вагнер"

Он лично доказал, что нет ничего невозможного, и фактически спас битву за Бахмут - русский генерал с литовской фамилией перестал быть тайной.

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