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Праге мерещились русские диверсанты, теперь вдруг мерещится "славянское братство", но в России такое прощать не принято

Праге мерещились русские диверсанты, теперь вдруг мерещится "славянское братство", но в России такое прощать не принято

Жанна Крут Фото взято из открытых источников Чехия кардинально изменила свою позицию, как говориться, из крайности в крайность.

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Элина Морозова
Европейские страны не самостоятельны и зависимы от США. Интересно, какая следующая страна вспомнит о "братстве"? И дойдет ли очередь до Украины?
Cергей Шапорев
Если кружевные трусики всем на Украине не достанутся, а в Европу из не пустят, то ничего кроме славянского братства, у них не останется.
olga gordeeva (Кожемякина)
Думаю, что "вспомнить о братстве" - это вовсе не желания властей европейских холуев, а изменение в тактиках и стратегиях их заокеанского хозяина. Хозяин приказал, надо выполнять
Сергей Путько
. . . думаю , простят . . .
Максим Пипотя
Прощать не надо, надо перетягивать на свою сторону ...что бы все славяне Россию слушали, а не США...

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