⛹️ Четыре многофункциональные площадки появились во дворах Ялты в этом году Они рассчитаны на детей разного возраста: здесь есть игровые элементы для младших, зоны для ребят постарше и тренажёры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым