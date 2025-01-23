«Солнцепеки» ВДВ выжигают оккупантов на Курской земле (ВИДЕО)

«Солнцепеки» ВДВ выжигают оккупантов на курской земле. ТОС-1А «Солнцепек» тульской дивизии ВДВ уничтожают опорные пункты ВСУ с личным составом в курском приграничье, поддерживая наступательные операции штурмовых групп.
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