Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что критика главы европейской дипломатии Каи Каллас в адрес договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть связана с завистью.
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ЕС уже должны привыкнуть к унижениям от Трампа, на то они и "союзники"...
И что ключевые переговоры проходят без консультаций с ней. А кто она для Трампа-пустое место, которое звонит ни о чём и когда не нужно да и без мозгов! Все власти Прибалтики одного уровня и считают, что они защищены США, а подумать нечем!