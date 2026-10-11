Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 438 подписчиков

В ЕС заявили о зависти Каллас после сделки Путина и Трампа

В ЕС заявили о зависти Каллас после сделки Путина и Трампа

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что критика главы европейской дипломатии Каи Каллас в адрес договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть связана с завистью.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Геннадий Бережнов
Геннадий Бережнов

И что ключевые переговоры проходят без консультаций с ней. А кто она для Трампа-пустое место, которое звонит ни о чём и когда не нужно да и без мозгов! Все власти Прибалтики одного уровня и считают, что они защищены США, а подумать нечем!