Intel прекращает поддержку приложения Unison для соединения ПК и смартфонов

С тех пор как 10-15 лет назад компания Apple соединила свои ПК со смартфонами и планшетами с помощью операционных систем MacOS и iOS, чтобы обеспечить бесшовный пользовательский опыт, было предпринято множество попыток воспроизвести аналогичные возможности на ПК под управлением Windows.
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