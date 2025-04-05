Intel прекращает поддержку приложения Unison для соединения ПК и смартфонов

С тех пор как 10-15 лет назад компания Apple соединила свои ПК со смартфонами и планшетами с помощью операционных систем MacOS и iOS, чтобы обеспечить бесшовный пользовательский опыт, было предпринято множество попыток воспроизвести аналогичные возможности на ПК под управлением Windows.