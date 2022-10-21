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«Если к каждому тренеру приставить камеру, все получили бы по дисквалификации». Колыванов о наказании Федотова и Абаскаля

Игорь Колыванов высказался о дисквалификации Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля. Главные тренеры ЦСКА и «Спартака» были наказаны из-за перепалки во время матча Мир РПЛ (2:2).

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