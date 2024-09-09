Террорист, подростки-шпионы и налётчики-выруси: отлов предателей продолжается

В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в попытке совершения теракта. Выяснилось, что задержанный занимался сбором оперативной информации о ВС РФ, а также ввел видеосъемку железнодорожных путей в направлении Краснодарского края, отправляя информацию украинским спецслужбам.
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