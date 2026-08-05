Курс рубля: сигналы для рынка

Ослабление рубля вновь стало одной из главных тем для обсуждения. Какие факторы сегодня сильнее всего влияют на курс национальной валюты, можно ли считать отметку в 80 рублей за доллар новым равновесием и к каким последствиям стоит готовиться бизнесу и населению? Почему снижаются экспортные доходы, растет спрос на иностранную валюту и какие сигналы инвесторам важно отслеживать в ближайшие месяцы, «Актуальные комментарии» обсудили с Горбуновой Ольгой, к.