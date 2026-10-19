Бойцы на белгородском направлении получили от Пинежского округа маскировочные сети, продукты, медикаменты, тёплые вещи и подготовленный для полевых условий автомобиль Ford Focus, переданный Народному фронту одним из ведомств региона и адаптированный специалистами предприятия «Геомаш».