автор - Сторонник Платошкина Игорь Стрелков известен большинству как участник общероссийского движения Новороссия, он также был министром обороны Донецкой народной республики, активным участником противостояния народной республики с Украиной.
автор - Сторонник Платошкина Игорь Стрелков известен большинству как участник общероссийского движения Новороссия, он также был министром обороны Донецкой народной республики, активным участником противостояния народной республики с Украиной.
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