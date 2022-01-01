Театр абсурда

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Платошкин про Игоря Стрелкова

Платошкин про Игоря Стрелкова

автор - Сторонник Платошкина   Игорь Стрелков известен большинству как участник общероссийского движения Новороссия, он также был министром обороны Донецкой народной республики, активным участником противостояния народной республики с Украиной.

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