Как православные должны принимать Вербное воскресенье: священник Тхелидзе поведал об истинном смысле праздника, и разъяснил, что делаю не правильно Ольга БезродняяСвященник Альвиан Тхелидзе объяснил духовный смысл Вербного воскресенья и его значение для верующих.