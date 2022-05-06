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Фанаты Кейт Миддлтон обеспокоились ее худобой

Фанаты Кейт Миддлтон обеспокоились ее худобой

На днях герцогиня Кембриджская появилась на модном показе, и напугала фанатов. Фото: SPLASH / GALLO IMAGES То ли платье, выбранное ей для мероприятия уж слишком подчеркнуло ее стройную фигуру, то ли худоба Кейт Миддлтон перешла в разряд нездоровой.

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