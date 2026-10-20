Четыре решения российского арбитра Кирилла Левникова обсуждались после матча 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» — «Аль-Хазм» (1:0), состоявшегося вечером 19 октября в Эр-Рияде.
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