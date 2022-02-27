Вечерняя Москва

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Москвичи сдали около 49 тысяч хвойных деревьев в рамках акции «Елочный круговорот»

Москвичи сдали около 49 тысяч хвойных деревьев в рамках акции «Елочный круговорот»

В Москве в рамках акции «Елочный круговорот» сдали на переработку около 49 тысяч хвойных деревьев. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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