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В Карачаево-Черкесии сотрудники Центра по противодействию экстремизма и члены Общественного совета при ведомстве провели лекции в летних оздоровительных лагерях

В Карачаево-Черкесии сотрудники Центра по противодействию экстремизма и члены Общественного совета при ведомстве провели лекции в летних оздоровительных лагерях

Тематические мероприятия организованы на базах детских оздоровительных лагерей «Жемчужина Кавказа», «Юный турист» и в профильной смене детского лагеря «Сосенка» и лагере труда и отдыха «Шахар» в рамках акции «Каникулы с Общественным советом».

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