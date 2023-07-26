В Карачаево-Черкесии сотрудники Центра по противодействию экстремизма и члены Общественного совета при ведомстве провели лекции в летних оздоровительных лагерях

Тематические мероприятия организованы на базах детских оздоровительных лагерей «Жемчужина Кавказа», «Юный турист» и в профильной смене детского лагеря «Сосенка» и лагере труда и отдыха «Шахар» в рамках акции «Каникулы с Общественным советом».