Театр абсурда

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Кузница либерастных кадров обезглавлена

Кузница либерастных кадров обезглавлена

Ректор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов ушёл в отставку после 28 лет плодтворной работы на благо либерал-глобалистских сил.

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