Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 758 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Сейчас Россия бестолковой благотворительностью НЕ занимается!  Если что-то делается, то только на взаимовыгодных усло...Китайцы не подвел...
  • Олег Самойлов
    КЕМ признан? Быдлотой и идиотами? Ну, на иное и рассчитывать НЕ приходится! Чем сильна Россия? Идиотами и дураками! И...Две Войны. «С Кур...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Никогда Китай не строил для других стран , СССР строил и ещё как и бесплатно и сейчас списывает долги многих стран и ...Китайцы не подвел...

В ГД предложили лишать приобретённого гражданства за нарушение присяги гражданина РФ

В ГД предложили лишать приобретённого гражданства за нарушение присяги гражданина РФ

Авторами законопроекта № 599502-8 стали депутаты Михаил Матвеев (заместитель председателя Комитета по региональной политике и местному самоуправлению), Михаил Делягин (заместитель председателя Комитета по экономической политике), Сергей Обухов (заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений) и Олег Нилов (первый заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору