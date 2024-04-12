В ГД предложили лишать приобретённого гражданства за нарушение присяги гражданина РФ

Авторами законопроекта № 599502-8 стали депутаты Михаил Матвеев (заместитель председателя Комитета по региональной политике и местному самоуправлению), Михаил Делягин (заместитель председателя Комитета по экономической политике), Сергей Обухов (заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений) и Олег Нилов (первый заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам).