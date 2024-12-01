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Медведев: Война до последнего украинца - единственный вариант для Зеленского сохранить власть

Медведев: Война до последнего украинца - единственный вариант для Зеленского сохранить власть

Киевский режим во главе с Зеленским будет настаивать на продолжении войны до последнего украинца, поскольку это единственный вариант для нелегитимного «президента» сохранить власть.

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