Идём на сближение: как сохранить мир в семье, когда ребёнок становится взрослым

Подростков часто сравнивают с ёжиками. Вроде ещё вчера сын или дочь были послушными, посещали музыкальную школу, учились на пятёрки, а сегодня грубят, не хотят учиться или того хуже: на любые вопросы сопят или молчат.
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