В подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден объект инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.
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