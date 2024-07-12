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В подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден объект инфраструктуры

В подконтрольной Киеву части Херсонской области поврежден объект инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

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