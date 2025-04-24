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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вальядолид» вылетел из Ла Лиги через год после возвращения. Клуб Роналдо набрал 16 очков в 33 турах

Принадлежащий Роналдо клуб потерял шансы остаться в высшей лиге Испании, разгромно проиграв «Бетису» (1:5) в 33-м туре.

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