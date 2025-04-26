Политика как он...
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Политика как она есть

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Большинство американцев испугались политики Трампа

Большинство американцев испугались политики Трампа

Большинство американцев сочли политику президента США Дональда Трампа пугающей и хаотичной, следует из опроса, проведенного The New York Times (NYT) и Siena College перед тем, как политик провел свои первые 100 дней после возвращения в Белый дом.

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