Большинство американцев испугались политики Трампа

Большинство американцев сочли политику президента США Дональда Трампа пугающей и хаотичной, следует из опроса, проведенного The New York Times (NYT) и Siena College перед тем, как политик провел свои первые 100 дней после возвращения в Белый дом.
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