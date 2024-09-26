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Глава Гаити облился водой на трибуне ГА ООН при попытке попить из кувшина

Глава Гаити облился водой на трибуне ГА ООН при попытке попить из кувшина

Глава Гаити Эдгар Леблан Филь во время выступления на Генассамблее ООН выпил воду прямо из кувшина и не, растерявшись, вытер рот рукавом пиджака.

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