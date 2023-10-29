С начала 2023 года рубль обесценился более чем на 40%, но в октябре указ президента Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки крупными экспортерами помог ему укрепиться со 102 до 93 за доллар.
Михаил Делягин: Надо законодательно запретить вывод капитала и так называемую обналичку
Комментарии
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Natalija Osminina
Ничё так.. смешно получилось. По-вашему "порядочный человек" это такой вялый интеллигентик, ни рыба-ни мясо, некий овощ так сказать. Вы явно не в себе, если в Ваших мозгах до сих пор не устаканились элементарные законы эволюции- в земном мире побеждает сильнейший. Так было всегда и будет всегда. И хватит бредить.
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2 час.
Natalija Osminina
Царская Россия, кстати, воевала ПОСТОЯННО.
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2 час.
Natalija Osminina
Харэ клепать свою методичку в каждую тему. Военный пенсионер, тебе жить что ли не на что? Пенсии не хватает?
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2 час.
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