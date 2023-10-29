Михаил Делягин: Надо законодательно запретить вывод капитала и так называемую обналичку

Natalija Osminina

Ничё так.. смешно получилось. По-вашему "порядочный человек" это такой вялый интеллигентик, ни рыба-ни мясо, некий овощ так сказать. Вы явно не в себе, если в Ваших мозгах до сих пор не устаканились элементарные законы эволюции- в земном мире побеждает сильнейший. Так было всегда и будет всегда. И хватит бредить.