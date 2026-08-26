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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мераб Двалишвили: «Когда увидел, как команда Махачева выносит в октагон российский флаг, расстроился. У меня проблемы с действиями правительства, а не с обычными русскими»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили снова раскритиковал Ислама Махачева за празднование победы над Иэном Гэрри на UFC 330 с российским флагом.

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