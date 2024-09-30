Видео: В облцентре силовики ликвидировали подпольные казино в гостинице и кафе

«Могли финансировать криминал». Главарю смоленской банды и его подчинённому крупье суд избрал меру пресечения Сотрудники управлений МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность подпольных казино в гостиничном комплексе «Дворянское гнездо» и в кафе «Кекс» в Промышленном районе Смоленска.