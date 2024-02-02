Политолог: на Украине проглядывает серьезное усиление конфликта власти

РИАМО - 2 фев. В контексте последнего опровергнутого инфоповода об отказе Залужного писать рапорт об отставке проглядывает серьезное усиление конфликта, сообщил РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Марк Ананченков.
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